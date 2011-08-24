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市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 02:47 BJT

〔美国基金〕最近一周货币市场基金资产减少27亿美元--iMoneyNet

路透纽约8月24日电---iMoneynet周三公布的货币基金报告显示,截至8月23日的最近一周美国货币市场基金资产减少27亿美元,至2.613万亿(兆)美元.

报告指,最新一周,应税货币市场基金资产减少10.9亿美元,至2.316万亿美元.免税货币市场基金资产减少16.1亿美元,至2,969.7亿美元.

报告指出,应税货币市场资金收益率从上周的0.01%上升至0.02%.(完)

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--编译 利棣儿;审校 李军

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