版本:
中国
市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 05:01 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因获利了结及春麦期货大跌

路透芝加哥8月24日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低,因在三日上涨後有获利回吐,且MGEX春麦期货市场重挫.

加拿大统计局表示,加拿大农户预计今年小麦产量达2,408万吨,较去年的2,316.7万吨高3.9%.数据高于分析师预估的均值2,350万吨.

交易商表示,小麦市场在本周稍早升至两个月高位後,预计将经历部分下修.

欧洲小麦价格在触及两个月新高,但未能突破重大阻力位後回软.

指标CBOT-9月小麦合约WU1跌8美分,收报每蒲式耳7.49-1/4美元.

9月小麦期货的强劲阻力位在100日移动均线切入位7.58-3/4美元,九日相对强弱指标(RSI)为65.

交易商表示,在周五美联储会议前,投资人对持有大量仓位有一些迟疑.美联储主席贝南克周五将在杰克森霍尔讲话.

今日CBOT小麦期货预估成交量为80,912口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 李军;审校 利棣儿

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐