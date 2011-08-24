〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因获利了结及春麦期货大跌

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥8月24日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周三收低,因在三日上涨後有获利回吐,且MGEX春麦期货市场重挫.
加拿大统计局表示,加拿大农户预计今年小麦产量达2,408万吨,较去年的2,316.7万吨高3.9%.数据高于分析师预估的均值2,350万吨.
交易商表示,小麦市场在本周稍早升至两个月高位後,预计将经历部分下修.
欧洲小麦价格在触及两个月新高,但未能突破重大阻力位後回软.
指标CBOT-9月小麦合约WU1跌8美分,收报每蒲式耳7.49-1/4美元.
9月小麦期货的强劲阻力位在100日移动均线切入位7.58-3/4美元,九日相对强弱指标(RSI)为65.
交易商表示,在周五美联储会议前,投资人对持有大量仓位有一些迟疑.美联储主席贝南克周五将在杰克森霍尔讲话.
今日CBOT小麦期货预估成交量为80,912口.(完)
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--编译 李军;审校 利棣儿
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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