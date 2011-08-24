〔伦敦金属〕期铜小幅收涨,耐久财订单数据提供支撑

* 期铜收涨,美国耐久财订单数据提供支撑

* 马来西亚巴生港的LME铝订单增加20,650吨

* 市场静待美联储主席贝南克周五的讲话

* 周四将公布美国上周初请失业金人口数据

路透纽约/伦敦8月24日电---伦敦期铜周三小幅收涨,但成交清淡,美国耐久财订单意外增加擦亮需求前景,有关美国联邦储备理事会(FED,美联储)可能很快推出更多刺激举措的预期进一步支撑需求前景.

缺乏方向性令基本金属期货收盘涨跌互现.期铜,期铅CMPB3和期镍CMNI3的涨势被期铝CMAL3,期锡CMSN3和期锌CMZN3的跌幅所抵消.

美元尾盘大涨限制期铜涨幅.

芝加哥Future Path Trading的经纪商和期货分析师Frank Lesh称,"目前,铜价陷于区间内,等待两件事情明朗化:中国需求和西方经济体的体质."

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3小涨25美元,报每吨8,875美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)交投最活跃的12月期铜HGZ1结算价微升0.20美分,报每磅4.0165美元.

继金融市场在8月初大幅震荡後成交仍然清淡.根据路透初步数据,纽约市场今日的成交量约为3.96万口,较30日均值低20%.

全球最大铜矿智利Codelco CODEL.UL的首席执行长Diego Hernandez预计,中长期内铜价仍将持于"较高"水平,但年底前走势仍将保持震荡.

今日公布的数据显示,美国7月耐久财订单大增,数据公布後股市上扬,铜价随之走高.

近几周,铜价和铝价仍保持较强的韧性,快速工业化的国家仍有需求的前景提供支撑.

近月期铜和期铝价格均高于上海期交所三个月合约的价格.

智利Escondida铜矿营运商称,上半年产量同比减少14%,至452,408吨.Escondida供应减少基本符合预期,但凸显铜供应紧缺的局面.

国际铜业研究组织(ICSG)的最新月度简报显示,全球精炼铜市场1-5月出现14.6万吨的短缺,上年同期为短缺16.2万吨,反映出铜市供应紧张的基本面状况.

期铝方面,马来西亚巴生港取消仓单增加20,650吨.巴生港的铝库存占LME总库存的近一半,目前LME铝库存为465万吨.

三个月期铝CMAL3收跌7美元,报每吨2,364美元.

以下为1750GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

-------------------------------------------------------------------

COMEX期铜 401.55 0.10 +0.02 444.70 -9.70

LME期铝 2364.00 -7.00 -0.30 2470.00 -4.29

LME期铜 8873.00 23.00 +0.26 9600.00 -7.57

LME期铅 2347.00 13.00 +0.56 2550.00 -7.96

LME期镍 20825.00 165.00 +0.80 24750.00 -15.86

LME期锡 23200.00 -150.00 -0.64 26900.00 -13.75

LME期锌 2177.00 -13.00 -0.59 2454.00 -11.29

上海期铝 17275.00 -15.00 -0.09 16840.00 2.58

上海期铜 66470.00 -180.00 -0.27 71850.00 -7.49

上海期锌 16910.00 -5.00 -0.03 19475.00 -13.17

-------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 李军

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=

LME金属报导......[MET/LCN] 中国沪铜.........[MET/SHCN]