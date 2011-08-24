〔美国债市〕机构债利差表现不一,五年期债券受青睐

IFR波士顿8月24日电---美国多数机构债较可比公债利差周三表现不一,三到七年期债券利差小幅收窄,三年以下和七年以上年期的机构债利差小幅扩阔.

市场交投据说较为活跃,可回赎机构的短期债再度受青睐.因382.08亿美元政府发起企业债券(GSE)回赎而回笼的资金被再度投入市场.五年期NC 1 step-ups(如交易未被回赎,则票息增加以应对未来利率攀升)是今日很受欢迎的产品,而部分三年和五年期指标债券也有买盘.

根据TRACE提供的数据,今日收盘前成交量高于平均水平,成交额为69.80亿美元,成交宗数为4,372.

房利美FNMA.OB标售10亿美元的三个月和六个月债券,收益率均较上周高出2.5个基点,分别为0.035%和0.115%.房贷美FMCC.OB按计划将于周四宣布新债发行计划.(完)

--编译 母红;审校 李军

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