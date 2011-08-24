〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收低,因交易商在三天大涨後锁定利润

路透芝加哥8月24日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收低,扭转稍早的涨势,因在全球经济前景不确定下,交易商在市场三天升势後锁定利润.

对美国大豆2011年收成规模的持续担忧支持此间市场.

Commodity Weather Group称,将其2011年每英亩大豆产量预估下调1.8蒲式耳,至每英亩41.3蒲式耳.该数据略低于美国农业部目预估的每英亩41.4蒲式耳.

指标11月大豆合约触及一个月高位14.03-1/4美元后,逆转走势下滑.

CBOT-11月大豆SX1收跌3-3/4美分,报每蒲式耳13.93-1/2美元.CBOT-9月豆粕合约SMc1收跌1.3美元,报每短吨367.0美元.9月豆油合约BOc1上涨0.16美分,报每磅55.78美分.

一些谷物交易商不愿意在美联储会议举行会议前建立大量头寸.周五美联储主席贝南克将在怀俄明州杰克森霍尔的央行会议发表讲话.

气象学家表示,上日美国中西部作物种植带的零星降雨有助大豆成长,因大豆结荚,但大豆需要很快将有更多降水.

美国Pro Farmer作物田间巡查员周二稍晚表示,对印第安纳州部分大豆豆荚的统计情况显示,大豆结荚情况逊于三年均值,而内布拉斯加州的大豆结荚情况略高于均值.

作物田间巡查周三显示,爱荷华州西面的大豆和玉米成长受到冰雹和风破坏.稍早来自伊利诺斯中部的报告显示,豆荚情况和三年均值一致,但作物需要降雨.

预估CBOT大豆成交量为176,164口,豆油成交75,219口,豆粕成交64,803口.

以下为CBOT农产品期货在1858GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 731.75 1.50 0.2% 16.3%

CBOT大豆Sc1 1386.50 -3.00 -0.2% -0.5%

CBOT豆粕SMc1 367.00 -1.30 -0.4% -0.9%

CBOT豆油BOc1 55.62 0.25 0.5% -3.7%

CBOT小麦Wc1 749.25 -8.00 -1.1% -5.7%

CBOT稻米RRc1 1685.50 -11.00 -0.7% 20.4%

EU小麦BL2X1 206.75 -1.00 -0.5% -18.1%

NYMEX原油期货CLc1 84.98 -0.46 -0.5% -7.0%

道琼工业指数.DJI 11,247 71 0.6% -2.9%

现货金XAU= 1761.74 -67.65 -3.7% 24.1%

欧元/美元EUR= 1.4419 -0.0011 -0.1% 8.0%

美元指数.DXY 74.0120 0.1180 0.2% -6.3%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1602 37 2.4% -9.6%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)