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市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 04:23 BJT

〔美股业绩〕应用材料第三季营收增长11%,EPS为0.36美元

路透8月24日电---全球最大晶片设备生产商应用材料(Applied Materials)(AMAT.O)周三公布第三季营收增长11%,至27.9亿美元.

第三季净利增至4.76亿美元,合每股盈馀(EPS)0.36美元.上年同期为1.23亿美元,合每股0.09美元.

该股周三收报11.36美元,微跌0.7%.(完)

--编译 母红;审校 田建华

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