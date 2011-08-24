〔美国债市〕MBS较可比公债利差收盘表现不一,因担忧流动性和政府再融资

IFR芝加哥8月24日电---美国公债周三开盘走低,因稍後将进行五年期公债标售以及美联储主席贝南克讲话的不确定性.较低价格和当前票息MBS利差处于多年高位,令MBS市场开局令人鼓舞,且发起人放慢将贷款证券化的步伐,长期和短线资金利用这一机会入市.票息较高的MBS有部分买兴,因在强于预期的耐久财订单数据公布後,票息较高MBS在上午中段前领涨.

但票息较高MBS在午盘前开始落後,因仅温和的超高票息(5.5%以上)MBS卖盘产生了超大规模的影响,因市场流动性很低.对政府再融资计划的担忧也令票息较高年期较短MBS受到负面影响.而票息为3.5%和4%区域的MBS表现开始超越其他MBS,因今天的供需状况更为有利,抵押贷款银行的卖盘较过去三日减少.

今日公布的FHFA房价指数显示6月房价按月上扬0.9%,但按年回落4.3%.房价上扬与夏季月份购买数量增加等季节性因素有关.

多数分析师预计,随着夏季购房季结束,房价又将开始回落.摩根大通预计,房价将在明年触底.

周四将公布上周初请失业金人口数据.除此之外,无重大数据公布.市场静待美联储主席贝南克周五在年会上的讲话.有关美联储是否会提议扶助经济和就业市场的不确定可能令投资者在此之前离场观望.(完)

--编译 母红;审校 李军

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