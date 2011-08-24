〔韩国数据〕韩国央行8月消费者信心指数降至五个月低点

路透首尔8月25日电---韩国央行周四公布的数据显示,韩国消费者信心降至五个月低点,通胀预期触及29个月高位,令央行在决定政策时更加两难.

韩国央行在一份声明中称,8月消费者信心指数从7月的102降至99.

该指数触及3月触及98以来最低,当时日本遭遇强震和海啸.这是自2009年初该指数第二次跌穿100.

该指数低于100意味着预计未来经济和生活状况将恶化的消费者超过预期会改善的消费者.

央行称,8月消费者对未来12个月通胀率的预期上升至4.2%,为2009年3月来最高,也超过了央行通胀目标区间高端4%,7月为4.0%.(完)

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