〔美国股市〕上涨,投资者撤出黄金等较安全资产

* 美国银行领升银行股,成交放量

* 黄金ETF下跌,金矿股回落

* 道指和标普500指数收高1.3%,Nasdaq指数上升0.88%

路透纽约8月24日电---美国股市周三连续第二日收涨,市场走势震荡,投资者买入遭重创的金融股,撤出诸如黄金等较安全资产.

股市在平盘上下方游走,因投资者正期待周五美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克的重要讲话.部份人士寄望贝南克将暗示扶助经济的刺激措施,但更有可能性将是贝南克将暗示一些逐步措施.

"一些投资者一直在买入,因为感觉,看起来股市可能触及修正的底部,"Hugh Johnson Advisors LLC首席投资长Hugh Johnson说.

"但理性的投资者则预计将不会有第三轮量化宽松政策出台.他们预期美联储将不会有重大的公布."

道琼工业指数.DJI上涨143.95点,或1.29%,报11,320.71;标准普尔500指数.SPX攀升15.25点,或1.31%,报1,177.60点.Nasdaq指数.IXIC上扬21.63点,或0.88%,报2,467.69点.

标普500指数连升三天.

美国银行(BAC.N)股价暴涨11%,至6.99美元,扭转周二的跌势,当时道指触及两年半低位,因人们担心美国银行可能不得不筹集大量资金.本月迄今,美银股价累计崩跌逾30%.

标普金融股指数.GSPF上扬2.8%,摩根大通(JPM.N)急升3%,至35.83美元.

诸如CVS Caremark(CVS.N)和美国时代华纳(TWX.N)等估值过低的个股今日升幅居前.CVS股价攀升3.1%,报34.44美元,时代华纳上扬3.3%,报29.84美元.

周五贝南克将在怀俄明州杰克森霍尔央行年度会议发表讲话.去年他的讲话为美联储6,000亿美元公债购买计划或被称为第二套量化宽松政策铺下基石.

追踪黄金股及金矿股的上市交易基金下跌,此前期金价格劲跌逾5%,录得2008年来最大单日跌幅.SPDR Gold Trust Index (GLD.P)急跌3.3%,而Market Vectors Gold Miners Index(GDX.P)下挫2.5%.

CBOE波动率指数.VIX下跌,但仍在高水准,而投资人宁愿买入估值过低的个股,暗示他们态度谨慎.

尾盘CBOE波动率指数跌2.5%,至35.36.

Barrick Gold (ABX.N)股价下挫3.4%,报48.99美元,Goldcorp Inc (GG.N)跌3.5%,报49.44美元.

诸如能源股,科技股等周二领升大盘的板块回落.在上日攀升的个股中,例如英伟达(Nvidia)(NVDA.O)回软1.4%,报13.04美元,Netflix (NFLX.O)下滑1.6%,报216.03美元.

稍早美国公布7月耐久财订单上升,升幅较分析师的预估值翻倍.[US-ECI-CMN]

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约82.1亿股,低于去年日成交均值约84.7亿股.

纽约证交所涨跌股家数分别为2,086和923,Nasdaq市场约为1,689和853.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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