〔美国债市〕公债价格重挫,因股市上扬及交易商锁定获利

* 美国股市连续第二日收涨

* 7月美国耐久财订单强于预期

* 350亿美元五年期公债标售获良好需求

* 市场臆测贝南克是否会暗示将推出更多刺激举措

路透纽约8月24日电---美国公债价格周三重挫,因美国股市连涨第二日,且在广泛预期的美联储主席贝南克讲话前投资者对近期涨势进行获利了结.

技术指标显示,债市将出现修正,因担忧美国再陷衰退和欧元区债务危机而引发的避险需求近期将指标公债收益率推至30年低位.

"过去几周公债价格大涨,因此市场目前进行修正毫不意外,"纽约New York Life Investment Management的固定收益部主管Tom Girard称.该公司管理着1,380亿美元的固定收益资产.

30年期公债US30YT=RR可能录得12个月来第四大单日跌幅,受累于对冲基金和其他投资者削减公债头寸,他们还减少了黄金和其他避险投资的头寸.

根据Tradeweb提供的数据,公债成交量较五日均值高出22%,较周二成交水平接近翻番,对冲基金的交投占今日总成交量的三分之一.

交易商一直臆测美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克是否会利用周五在怀俄明州杰克森霍尔(Jackson Hole)年会上讲话的机会暗示将推出新一轮货币刺激举措以扶助转弱的经济.

多数分析师预计,如果美联储推出新一轮刺激举措,将利用到期证券回笼资金延长其所持公债的总体年期.

鉴于在实施两轮量化宽松举措後,美联储资产负债表规模已膨胀至2.3万亿美元,部分分析师正重新考虑贝南克是否会暗示将启动新一轮公债购买计划.

"我预计他不会就任何新计划作出明确的暗示.我担心股市将感到失望.如果股市回落,公债价格可能攀升,收益率可能回落10-15个基点,"Girard称.

**耐久财订单和五年期公债标售**

公债盘初走低,之前公布的数据显示美国7月耐久财订单数据强于预期.後跌势加速,收益率被推升至一周最高,尽管350亿美元的五年期公债标售获得良好需求.

投资者认为是时候锁定近期上涨後的部分获利,因乖离率的移动平均值(MACD)显示涨势可能疲弱.

指标10年期公债US10YT=RR价格回落1-7/32,收益率攀升14个基点,报2.30%,较60年低位高逾25个基点.

30年期公债US30YT=RR价格重挫三个大点,收益率报3.65%,周二尾盘报3.49%.

标普500指数.SPX在周二劲扬3.49%後今日再涨1.3%.

在公债价格回落的同时金价XAU=也大幅走低,现货金周二触及1,900之上的纪录高位,因对美国经济和欧洲债务危机的担忧引发大规模避险买盘.周三金价势将录得近三年来最大两日跌幅.

今日进行的五年期公债标售得标利率为1.029%,创纪录低位.周四财政部将标售240亿美元的七年期公债.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-25/32 (-16/32) 0.231

五年期公债US5YT=RR 102-10/32 (-11/32) 1.018

10年期公债US10YT=RR 98-16/32 (-1-07/32) 2.294

30年期公债US30YT=RR 101-25/32(-3-02/32) 3.653(完)

--编译 母红;审校 李军

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