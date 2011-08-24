〔加拿大汇市〕加元上涨,但升幅受对美联储的臆测所限

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透多伦多8月24日电---加元兑美元周三收升,此前美国数据强劲激励风险意愿,但加元升幅受美联储是否快将推出更多经济刺激措施的不确定性所限.
美国公布7月耐久财(耐用品)订单数据强于预期,提振对较高风险资产的需求及鼓励资金从美元流出.
该数据公布後,加元迅即升至日内高位,至0.9840加元或1.0163美元.
美国股市周三连续第二日收涨,市场走势震荡,投资者买入遭重创的金融股,撤出诸如黄金等较安全资产.[.NCN]
加元兑美元CAD=D4连升第二天,收报0.9866加元或1.0136美元,周二收报0.9880加元,或1.0121美元.(完)
--编译 利棣儿;审校 李军
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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