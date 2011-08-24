〔美国股市〕ADR受压,日本股市下滑拖累其ADR走软

路透纽约8月24日电---在美国股市挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周三下滑,亚洲本地市场下滑拖累亚洲企业ADR走软.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收低0.4%,标准普尔500指数.SPX收高1.3%.

美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三将日本公债信用评等下调一个级距至Aa3,称降级是因该国预算赤字庞大,且政府债务自2009年全球衰退以来不断增加.穆迪亦警告称,日本政府更迭频繁,也限制它解决债务问题的能力.日本五年里即将迎来第六位首相.[ID:nCN1921365]

日本日经指数下挫1%,拖累日本企业ADR跌幅居前.索尼(6758.T)(SNE.N)跌2.8%,Mitsubishi UFJ Financial Group(8306.T)(MTU.N)跌3.2%.

纽约梅隆银行的日本企业ADR指数.BKJP跌1.7%.

欧洲企业ADR则受金融股和矿业股升势支撑.纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR微升0.04%.

纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS大跌1.35%.纽约梅隆银行的拉丁美洲企业ADR指数.BKLA收低0.36%.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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