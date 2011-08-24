〔国际油市〕NYMEX原油期货收跌,美联储是否推QE3的不确定性逆转涨势

* 美国7月耐久财订单涨幅超预期

* EIA数据显示上周原油库存减少,油品库存增加

* 周四将公布美国一周初请失业金人口数据

路透纽约8月24日电---美国原油期货周三收跌,因投资者担忧美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克周五在发表受广泛预期的讲话时可能不会暗示将推出新一轮刺激举措.

油市在盘中稍早一度上涨,因上周美国原油库存意外减少,且美国7月耐久财(耐用品)订单大幅增长.

美元指数上扬促使投资者削减美元计价的原油头寸.

飓风Irene的中心周三晚间将扫过巴哈马群岛的东南部和中部,周四将经过该群岛的西北部.从目前的路径来判断,飓风将于周末前抵达美国东海岸.

飓风来临前,能源公司称计划关闭在巴哈马群岛的逾2,800万桶储油设施.

NYMEX-10月原油合约CLV1结算价为每桶85.16美元,收跌0.28美元或0.33%.盘中交易区间为84.55-86.59.美元.

美国原油较布兰特原油贴水扩阔至24.99美元,周二为23.87美元.

NYMEX-9月RBOB汽油合约RBU1触及日高2.9106美元,为一周来最高,因Sunoco(SUN.N)在费城的炼厂发生大火,因而关闭一蒸馏装置.

EIA数据显示,上周美国原油库存减少220万桶,汽油库存增加140万桶,馏分油库存增加170万桶.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

10月原油 85.16 -0.28 -0.3% 84.55 86.59 280,078 353,947

11月原油 85.53 -0.21 -0.2% 84.93 86.92 58,913 70,865

9月RBOB汽油 2.8784 0.0018 0.1% 2.8540 2.9106 23,089 29,005

10月RBOB汽油2.7558 0.0086 0.3% 2.7269 2.7831 48,069 47,520

9月取暖油 2.9607 0.0182 0.6% 2.9384 2.985 19,098 30,476

10月取暖油 2.9690 0.0198 0.7% 2.9437 2.9925 48,292 54,225

10月布兰特 110.15 0.84 0.8% 108.71 111.00 196,721 233,272

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 483,484 572,256 693,118 1,465,153 -347

汽油 107,458 122,616 115,312 249,769 -2,000

取暖油 111,903 140,217 113,803 307,763 722 (完)