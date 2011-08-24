《美国经济焦点》7月耐久财订单数据强劲,纾缓经济衰退担忧

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 美国7月耐久财订单跳升4%
* 7月扣除运输的耐久财订单成长0.7%
* 企业支出指标滑落1.5%
路透华盛顿8月24日电---美国7月耐久财(耐用品)订单增长,激发疲弱的美国经济有望免遭二次衰退命运的憧憬,尽管衡量企业支出的一项指标下滑.
美国商务部周三公布,7月耐久财订单增长4.0%,得益于汽车和飞机需求激增,足以抹去6月1.3%的跌幅.该升幅较分析师预估翻倍.
"本报告发出了些许乐观信号,整体制造业活动可能并未完全滑落,"道明证券(TD Securities)驻纽约宏观经济策略师Millan Mulraine指出."美国经济仍有望避免衰退,除非遭到外部冲击."
但受密切关注的企业开支指标--扣除飞机的非国防资本财订单7月下滑1.5%,6月为成长0.6%.
分析师指出,核心资本财类别往往在季度首月表现疲弱,且尽管新订单数据下滑,但商品出货量增加还是令人鼓舞.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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