全球外汇市场8月25日主要消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(除特别说明外,均为GMT时间)
8月24日(三)
2245 - 新西兰第二季零售销售
2245 - 新西兰7月食品价格指数
2350 - 日本上周资本流动数据
8月25日(四)
0600 - 德国9月GFK消费者信心指数
0900 - 瑞士8月ZEW投资者信心指数
1000 - 英国工业联盟(CBI)8月零售销售差值
1015 - 德国财长朔伊布勒出席关于欧洲金融稳定、监管和货币危机的会议
1100 - 英国央行货币政策委员会委员威尔讲话
1230 - 美国8月20日止当周初请失业金人数
1330 - 国际货币基金组织(IMF)新闻简布会
1400 - 美国堪萨斯城联邦储备银行8月制造业指数
2030 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)一周资产负债表状况
2330 - 日本7月全国消费者物价指数(CPI),东京地区8月CPI
-- - 日本财务大臣野田佳彦、经济财政大臣与谢野馨在内阁会议结束後举行新闻发布会
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 程琳;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。