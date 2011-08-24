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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 06:18 BJT

全球外汇市场8月25日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

8月24日(三)

2245 - 新西兰第二季零售销售

2245 - 新西兰7月食品价格指数

2350 - 日本上周资本流动数据

8月25日(四)

0600 - 德国9月GFK消费者信心指数

0900 - 瑞士8月ZEW投资者信心指数

1000 - 英国工业联盟(CBI)8月零售销售差值

1015 - 德国财长朔伊布勒出席关于欧洲金融稳定、监管和货币危机的会议

1100 - 英国央行货币政策委员会委员威尔讲话

1230 - 美国8月20日止当周初请失业金人数

1330 - 国际货币基金组织(IMF)新闻简布会

1400 - 美国堪萨斯城联邦储备银行8月制造业指数

2030 - 美国联邦储备理事会(美联储,FED)一周资产负债表状况

2330 - 日本7月全国消费者物价指数(CPI),东京地区8月CPI

-- - 日本财务大臣野田佳彦、经济财政大臣与谢野馨在内阁会议结束後举行新闻发布会

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 程琳;审校 徐文焰

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