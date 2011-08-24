〔货币市场〕银行短期同业拆借成本触及一年高位,美银CDS成本上升

路透纽约8月24日电---银行同业间拆借短期美元资金的成本周三升至一年高点,由于大型美国货币基金继续缩减对欧洲银行的贷款规模,而且围绕银行业者交易对手风险的担忧升温.

三个月期美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)LIBOR升至0.31428%的去年8月以来高位,周二报0.31178%.

该利率近期稳步攀升,因为相对于隔夜贷款而言,投资者对于向欧洲银行业者提供较长期美元贷款的意愿进一步下降.

"有期融资市场的流动性较以往大幅下降.不少投资者的放贷期限变得非常短.他们不想承担过多的时间风险."瑞士信贷利率分析师Ira Jersey表示.

三个月期欧元/美元汇率互换EURCBS3M=ICAP周三交投于84个基点.

美国银行的股票、债券和信用违约互换(CDS)价格在近几日大幅振荡,因投资者猜测该行可能需要筹集新资本.

美银CDS价格周三上升,但仍低于周二短暂触及的纪录高点.

周三也出现一些正面迹象.欧洲央行(ECB)表示,没有银行要求获得其每周提供的低成本美元资金.

还有一些表明银行信贷风险的指标也有所缓和,尽管仍维持在相对高位.

美国两年期利率互换利差USD2YTS=TWEB收窄为29.25个基点,周二一度交投于逾一个月高点33.50基点.

LIBOR和三个月期美国国库券US3MT=RR收益率之差亦收紧至30个基点,周二达到31个基点的2010年6月以来最宽水平.(完)

--编译 徐文焰;审校 程琳

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