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公司新闻(中文) | 2011年 8月 25日 星期四 07:08 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--8月25日-9月1日

汤森路透8月24日电---以下为标准普尔500企业中将于8月25日-9月1日公布业绩报告的公司.每股盈馀(EPS)单位为美元.

GMT时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期

EPS 数目 EPS

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8/25 BMO Q2 Big Lots Inc (BIG) 0.44 15 0.48

8/25 BMO Q3 Hormel Foods Corp. (HRL) 0.35 13 0.32

8/25 BMO Q1 2012 Patterson Companies Inc (PDCO.O) 0.44 12 0.45

8/26 BMO Q2 蒂芙尼(Tiffany) (TIF) 0.70 21 0.55

8/31 AMC Q2 2012 SAIC Inc SAI 0.35 15 0.42

9/01 AMC Q1 2012 H and R Block Inc (HRB) -0.39 7 -0.40

注: BMO-股市盘前;AMC-股市盘後;DBH-盘中交易时段.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 张若琪

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