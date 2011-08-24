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宏观经济 | 2011年 8月 25日 星期四 07:03 BJT

《美国重要政经日程》--8月25日

(除特别说明外,均为GMT时间)

1200 - 统计局公布油籽压榨、棉花消费和库存月报.

1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数.

1230 - 农业部公布一周出口销售数据.

1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率数据.

1400 - 全美不动产协会(NAR)公布季度商业预估.

1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存数据.

1500 - 财政部每周例行公告三月期、六月期国库券标售.

1700 - 财政部标售七年期公债.

2000 - 农业部公布一周全球棉花价格.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 王翔琼;审校 张若琪

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