俄称朝鲜将考虑暂停核试验和生产

(本文由路透中文网编译提供)

路透俄罗斯8月24日电---克里姆林宫发言人称，朝鲜领导人金正日周三承诺，若朝核六方会谈重启，朝鲜将考虑暂停核武试验和制造。

金正日在贝加尔湖附近索斯诺维-博尔一军事基地与俄总统梅德韦杰夫会谈时，作出前述表态，希望推动重启六方会谈。

但外交人士可能审慎看待朝方承诺，他们称，朝鲜过去无视此前达成的核协议，现在也不太可能放弃发展核武，因其将核武计划视作与它国谈判的筹码。

梅德韦杰夫发言人齐玛科娃(Natalya Timakova)称：“金正日表示，已准备好不设先决条件地重返六方会谈。”

“而在六方会谈过程中，朝鲜准备暂停核试验及导弹和核武制造。”

齐玛科娃的发言表明，只有在重启六方会谈的情况下，朝鲜才愿意协商暂停核武试验和生产。而美国和韩国则称，朝鲜必须先同意暂停这些活动，才能重启六方会谈。

美国国务院表示，俄方透露的金正日此番表态，还不足以推动六方会谈重启。

美国国务院发言人努兰(Victoria Nuland)称：“如果这(俄方说法)是真的，这是值得欢迎的第一步，但还远远不够。只有当朝鲜准备好履行我们列出的所有义务，我们才会重返六方会谈。”(完)