〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数升至近七个月高位,升势延续

路透伦敦8月24日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周三涨至近七个月来最高,受中国继续买进铁矿石提振.

不过经纪商表示,全球金融动荡升温、银行融资趋紧和船只供应快速增加所带来的影响,在未来几个月中将令乾散货运费持续承压.

经纪商Fearnleys周二称,"乐观情绪回温,但会持续多久?"

波罗的海乾散货运价指数上涨2.36%或37点,至1,602点,连续第11个交易日上涨,为3月底以来最高.自8月10日首度走高以来已累计上升25%.

经纪商称,澳洲及巴西输往中国的铁矿石船货订单持坚,对运费构成支撑.

本月稍早该指数一度跌至逾三个月最低,此前遭遇连续18日的下滑.目前的走势仍不稳定,今年累计下滑近8%.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI上涨4.5%,平均获利升至每日19,010美元,为八个月以来高位.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI扬升0.91%,该型船舶日平均获利为13,281美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

经纪商称,他们在密切关注中国的经济动态,这是船运市场的一个重要支撑因素.(完)