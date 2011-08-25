〔EIA库存周报〕上周美国原油库存意外减少,油品库存增加

美国原油及原油产品库存估值(单位:百万桶)

------- API ------- ------- EIA -------

08/19/11 较上周 较上年 08/19/11 较上周 较上年

库存 变动 同期变动 库存 变动 同期变动

原油 347.0 -3.3 -9.7 351.8 -2.2 -6.5

馏分油 152.8 2.0 -16.8 155.7 1.7 -20.3

汽油 213.9 6.4 -12.3 211.4 1.4 -14.2

取暖油 40.0 1.3 -9.2 41.0 1.6 -10.7

新配方(RFG)汽油 0.1 0.0 -1.2 0.2 0.0 -1.3

煤油型航空燃料 43.9 0.9 -1.8 43.3 -0.9 -4.8

原油日加工量 15.2 0.3 0.7 15.7 0.2 0.8

炼厂产能利用率(%)89.0 1.8 4.0 90.3 1.2 2.6

油品供应

(四周移动平均) ----------- 19.6 0.2 0.3

* 原油库存意外减少,因进口下降

* 油品库存增加,因产能利用率上升

* EIA改变美国汽油出口的统计方法

* 方法改变後,汽油出口估值上升

路透纽约8月24日电---美国能源资料协会(EIA)数据周三显示,上周美国原油库存减少,因进口下滑;油品库存增加,因炼厂提高产量.

EIA公布,8月19日止当周美国原油库存减少221万桶至3.5177亿桶.接受路透调查的分析师平均预期库存增加80万桶.

日均原油进口减少47.7万桶,至877万桶.

战略石油储备库存上周减少480万桶,近期美国等国际能源署(IEA)成员国释放石油储备.

汽油库存增加136万桶至2.1144亿桶,分析师预估为减少90万桶.四周汽油平均需求较去年同期下降2.4%.

EIA表示,其改变了美国汽油出口的统计方法,导致出口原油估值上升,最近几周日均出口量升至39.5万桶.

包括取暖油和柴油的馏分油库存上周增加173万桶,至1.557亿桶,超过分析师预估的增加70万桶.

炼厂产能利用率上升1.2个百分点至90.3%,而分析师原预估为保持不变.

分析师表示,油品库存增加,以及汽油需求较上年同期减少,助长了偏空情绪.

MF Global的Richard Ilczyzyn称,"目前,我认为交易商会看这份数据,然後削减他们的风险敞口."

NYMEX原油期货交割地库欣的原油库存减少2.6万桶,至3,366万桶.

周二美国石油协会(API)发布报告称,美国上周原油库存减少330万桶,汽油库存增加637万桶,馏分油库存增加200万桶.(完)