〔纽约汇市〕美元走强,投资者静待FED主席贝南克在央行年会上讲话(更新版)

(新增文末表格)

* 美元上涨,市场担忧FED或不会推出新刺激计划

* 美元耐久财订单增长,超出预估

* 投资者仍警惕日圆干预

路透纽约8月24日电---周三美元兑主要货币走强,收复早前的失地,因市场担忧美国联邦储备理事会(美联储,FED)本周可能不会发出新的经济刺激信号.

日圆兑美元和欧元下跌,此前日本推出遏制本币强势的新举措,且穆迪下调日本信贷评级.

汇市振幅有限,交易商称他们并无多少信念支撑,汇市极窄的波动区间,以及盘中来回拉锯亦是对此反映.

尽管投资者担忧美国经济或再度陷入衰退,但他们不完全相信美联储主席贝南克准备好,在周五央行年会发表演讲时发出再次购买债券计划的信号.

本月稍早,美联储已经承诺维持利率近零水准,至少至2013年.

"市场期待贝南克以及在杰克森霍尔的央行年会,且不愿对未来数日央行年会讲话冒险的情绪渐增."Faros Trading的董事总经理以及营收总管Brad Bechtel称.

贝南克去年借杰克森霍尔年会之机,暗示另一轮量化宽松,最终向金融体系注入6,000亿美元.

金融体系资金增加会令美元价值缩水,并刺激投资者寻求其他较高收益资产.

欧元兑美元EUR=EBS最新下跌0.1%,报1.4418美元,美元兑日圆JPY=EBS收复稍早失地,转而走高,上涨0.4%,报76.99日圆.

"市场对于是否还有第三轮量化宽松有点疑惑,"Tempus Consulting公司副总裁Greg Salvaggio称.投资者当前进行获利了结,并指出过去两日现货金XAU=每盎司下跌130美元.

美国商务部周三公布,美国7月耐久财(耐用品)订单增长4.0%,预估为成长2.0%.[ID:nCN1921383]

**日本仍有可能再度干预**

尽管上涨,但美元兑日圆依旧持于上周在EBS电子平台上所创的纪录低点75.941日圆附近,且一些分析师称这可能引发日本再度出手干预.

日本政府发布备受关注的声明,宣布为企业投资海外提供一项1,000亿美元信贷工具, 此外日本政府亦加强监看金融机构货币部位情况.财务大臣野田佳彦表示,希望这些措施将扭转日圆过度升值的现况.[ID:nCN1921365]

不过花旗汇市分析师Todd Elmer称,新的计划"治标不治本,所以对支撑美元兑日圆没有影响."

尽管日圆是受那些希望退出高收益高风险资产投资者青睐的避风港,但日圆升值会打压日本出口从而损及日本经济.

法国兴业银行分析师Sebastien Galy称,日本"正在为更为激进的政策打基础."

其称,美元近期可能会走低,并跌破纪录低点.

日本央行的数据显示,日本在8月4日汇市干预中售出约4.5万亿(兆)日圆,为单日最大干预规模,但影响有限.

美国穆迪投资服务公司(Moody's)周三将日本公债信用评等下调一个级距至Aa3,称降级是因该国预算赤字庞大,且政府债务自2009年全球衰退以来不断增加.穆迪亦警告称,日本政府更迭频繁,也限制它解决债务问题的能力.日本五年里即将迎来第六位首相.[ID:nCN1921365]

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.4412 1.4438 -0.18 +7.74 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.93 76.67 +0.34 -5.20 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 110.91 110.72 +0.17 +2.10 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.7958 0.7922 +0.45 -14.75 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6373 1.6495 -0.74 +4.96 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9873 0.9882 -0.09 -0.94 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0474 1.0524 -0.48 +2.66 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.1471 1.1438 +0.29 -8.14 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8801 0.8751 +0.57 +2.67 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.8294 0.8354 -0.72 +6.46 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.4342 5.4235 +0.20 -6.66 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.8320 7.8338 -0.02 +0.55 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.3250 6.3163 +0.14 -5.73 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1200 9.1208 -0.01 +1.55 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 田建华;审校 李军

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