《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月24日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 92.37 -4.37 -4.52 7716388
搜狐 (SOHU.O) 72.91 -2.53 -3.35 1608599
网易 (NTES.O) 46.32 -0.13 -0.28 679085
百度 (BIDU.O) 133.68 -2.68 -1.97 9283346
亚信科技 ASIA.O 9.66 +0.48 +5.23 2079271
侨兴环球电话 XING.O 1.05 +0.00 +0.00 150917
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.74 -0.10 -0.84 3043391
联电 (UMC.N) 1.92 -0.03 -1.54 518772
日月光 (ASX.N) 4.24 -0.06 -1.40 401386
矽品精密 (SPIL.O) 4.20 -0.09 -2.10 1793204
和信超媒体 (GIGM.O) 0.92 -0.03 -3.16 99899
友达 (AUO.N) 4.26 -0.11 -2.52 432624
中华电信 (CHT.N) 35.28 -0.46 -1.29 135542
台湾国际航电 (GRMN.O) 32.16 +0.06 +0.19 1178058
香港
中华网 CHINA.O 1.27 +0.02 +1.60 78588
中国移动 (CHL.N) 50.56 -0.51 -1.00 468076
中国联通 (CHU.N) 19.03 +1.08 +6.02 1423636
中国电信 (CHA.N) 62.63 +1.13 +1.84 31961
中芯国际 (SMI.N) 2.62 +0.00 +0.00 218611
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.10 -0.10 -2.38 9982
(完)
--整理 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。