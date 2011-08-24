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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 07:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--8月24日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 92.37 -4.37 -4.52 7716388

搜狐 (SOHU.O) 72.91 -2.53 -3.35 1608599

网易 (NTES.O) 46.32 -0.13 -0.28 679085

百度 (BIDU.O) 133.68 -2.68 -1.97 9283346

亚信科技 ASIA.O 9.66 +0.48 +5.23 2079271

侨兴环球电话 XING.O 1.05 +0.00 +0.00 150917

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.74 -0.10 -0.84 3043391

联电 (UMC.N) 1.92 -0.03 -1.54 518772

日月光 (ASX.N) 4.24 -0.06 -1.40 401386

矽品精密 (SPIL.O) 4.20 -0.09 -2.10 1793204

和信超媒体 (GIGM.O) 0.92 -0.03 -3.16 99899

友达 (AUO.N) 4.26 -0.11 -2.52 432624

中华电信 (CHT.N) 35.28 -0.46 -1.29 135542

台湾国际航电 (GRMN.O) 32.16 +0.06 +0.19 1178058

香港

中华网 CHINA.O 1.27 +0.02 +1.60 78588

中国移动 (CHL.N) 50.56 -0.51 -1.00 468076

中国联通 (CHU.N) 19.03 +1.08 +6.02 1423636

中国电信 (CHA.N) 62.63 +1.13 +1.84 31961

中芯国际 (SMI.N) 2.62 +0.00 +0.00 218611

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.10 -0.10 -2.38 9982

(完)

--整理 徐文焰

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