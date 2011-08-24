《美国政经焦点》预算协议有望大幅削减财赤,擦亮财政前景--CBO

* 国会预算局预料预算赤字将大幅削减

* 延长减税措施可能抵消节省开支的减赤效果

* 股市对该数据反应积极

路透华盛顿8月24日电---无党派偏向的美国国会预算局(CBO)周三称,涉及广泛的美国预算协议已擦亮该国财政前景,但如果国会在未来几年延长税收减免政策,预算协议的减赤成果恐将烟消云散.

CBO称,利率处于极低水平也有助于美国在未来10年将预估预算赤字削减近一半,届时公共债务相对于国内生产总值(GDP)的比例将下降至61%,大致处于经济学家认为可持续的水平.

CBO带来这个好消息的同时,也发出许多警告.

其预计,在2012年大选前,美国失业率将徘徊在8%以上,经济增长仍将乏力,美国从1930年代以来最严重衰退中的复苏十分艰难.