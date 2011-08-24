《美国政经焦点》预算协议有望大幅削减财赤,擦亮财政前景--CBO

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
* 国会预算局预料预算赤字将大幅削减
* 延长减税措施可能抵消节省开支的减赤效果
* 股市对该数据反应积极
路透华盛顿8月24日电---无党派偏向的美国国会预算局(CBO)周三称,涉及广泛的美国预算协议已擦亮该国财政前景,但如果国会在未来几年延长税收减免政策,预算协议的减赤成果恐将烟消云散.
CBO称,利率处于极低水平也有助于美国在未来10年将预估预算赤字削减近一半,届时公共债务相对于国内生产总值(GDP)的比例将下降至61%,大致处于经济学家认为可持续的水平.
CBO带来这个好消息的同时,也发出许多警告.
其预计,在2012年大选前,美国失业率将徘徊在8%以上,经济增长仍将乏力,美国从1930年代以来最严重衰退中的复苏十分艰难.
该机构预料,预算赤字将会维持在历史较高水平,因人口老龄化和医疗保健费用持续上升.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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