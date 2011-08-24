〔东京汇市〕欧元和商品货币在亚洲盘初走软,汇市成为黄金大戏的配角

2241GMT--欧元和商品货币在亚洲盘初走软,尽管避险资产黄金和美国公债遭遇严重的获利了结.

金价创历史高位之际非常厚重的头寸被削减,以及美国公债收益率(殖利率)触及60年来最低水准,这似乎是正推动市场走势的因素,而不是风险胃纳的全面回潮.

有关美国联邦储备理事会(美联储,FED)在周五怀俄明州杰克森霍尔宣布更多刺激经济举措的憧憬起伏不定,造成市场区间波动.

欧元/美元EUR=最新报1.4412,低于1.4500附近的本周高点.目前欧元处于1.4300-1.4500主要波动区间的中段.澳元兑美元AUD=D4报1.0471美元,从1.0500上方的高位回落.

美元指数.DXY因此回升至74.000之上,但仍在73.400-74.400的狭窄区域内徘徊.美元兑日圆JPY=升至76.97日圆,进一步远离上周五触及的历史低位75.94.市场仍关注日本当局可能采取的干预行动.(完)

--编译 肖群英;审校 张荻

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