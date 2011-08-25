〔澳洲个股〕力拓增持Ivanhoe股份至48.5%,并有进一步增持可能

路透多伦多8月24日电---矿业巨头力拓通过行使购股权,把其在矿产勘探公司Ivanhoe Mines(IVN.TO)的持股比例再提高2%.Ivanhoe Mines是由知名矿业投资家Robert Friedland执掌.

力拓周三表示,目前它总共持有Ivanhoe公司48.5%的普通股.

根据与Ivanhoe达成的协议,力拓有权把所持股份最多增加至49%.目前两家公司正在蒙古联合开发规模庞大的奥尤陶勒盖铜金矿.

力拓表示,将考虑进一步增持Ivanhoe的股份,但这将取决于整体的经济状况、後者的业务前景和其他因素.

Ivanhoe将向力拓的一个全资子公司配售2,790万新股.力拓在声明中称,每股作价18.98加元,总额5.295亿加元.

Ivanhoe股价周三在多伦多证交所下跌0.80加元,收报19.82.(完)