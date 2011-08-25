〔澳洲个股〕力拓增持Ivanhoe股份至48.5%,并有进一步增持可能

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透多伦多8月24日电---矿业巨头力拓通过行使购股权,把其在矿产勘探公司Ivanhoe Mines(IVN.TO)的持股比例再提高2%.Ivanhoe Mines是由知名矿业投资家Robert Friedland执掌.
力拓周三表示,目前它总共持有Ivanhoe公司48.5%的普通股.
根据与Ivanhoe达成的协议,力拓有权把所持股份最多增加至49%.目前两家公司正在蒙古联合开发规模庞大的奥尤陶勒盖铜金矿.
力拓表示,将考虑进一步增持Ivanhoe的股份,但这将取决于整体的经济状况、後者的业务前景和其他因素.
Ivanhoe将向力拓的一个全资子公司配售2,790万新股.力拓在声明中称,每股作价18.98加元,总额5.295亿加元.
Ivanhoe股价周三在多伦多证交所下跌0.80加元,收报19.82.(完)
--编译 李春喜;审校 徐文焰
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。