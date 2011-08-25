修正:反对派悬赏逾百万美元捉拿卡扎菲

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
(修正标题及内文中的“100万美元”为“逾百万美元”)
路透的黎波里8月25日电（记者 Missy Ryan/Ulf Laessing）---利比亚反对派领导人悬赏逾百万美元捉拿卡扎菲，卡扎菲此前敦促其部队在首都的黎波里各地区继续战斗。
反抗军攻占卡扎菲官邸、摧毁其长达42年统治的象征一天后，效忠卡扎菲的少数人仍负隅顽抗，反抗军目前在追捕卡扎菲及其儿子们。有报导称，反抗军在沙漠深处及卡扎菲家乡周边进行战斗。
在的黎波里，火箭炮和枪声持续，两百万市民闭门不出，周三午夜前，市中心传出炮火声。多数人感到焦虑，希望战争尽快结束，因为食物、供水和药物日渐短缺。
利比亚国家过渡委员会负责人贾利勒（Mustafa Abdel Jalil）称：“卡扎菲部队及其同盟不会停止抵抗，除非卡扎菲被抓住或被杀。”他并称，卡扎菲的追随者杀死卡扎菲将获赦免，并悬赏100多万美元捉拿卡扎菲。
贾利勒在反抗军位于东部的据点班加西称：“只有卡扎菲被抓住，无论死活，一切才会结束。”
他说，在此之前，卡扎菲不会轻易放弃，仍可能制造“灾难性事件”。在夜间通过卫星播放的质量不高的音频中，69岁的卡扎菲号召利比亚各部落“消灭叛徒、反叛者和老鼠”。
卡扎菲下落不明，但其反对者猜测，他仍在的黎波里或周边。卡扎菲称，撤离阿齐齐亚军营是“战略性”撤退，反抗军于周二攻占了该军营。（完）
--编译：黎黎 发稿：程芳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。
“市场或许走高并试图上探近期高位，因东南亚产胶国即将迎来落叶季，”他说道，并称如果合约不能持守在300日圆水准上方，市场或许遭遇沉重卖压。