〔香港新股〕中国国电科环10亿美元上市计划预计第四季完成--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透8月25日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国国电科技环保集团已经任命中金和瑞银UBSN.VX(UBS.N)为主承销商，负责安排其10亿美元的香港上市交易。是次发行预计于今年第四季度完成。
据悉，公司此次发行股数不超过扩大後总股本的30%，募集金额将用于太阳能电池项目、偿还贷款以及补充流动资金。国家环保部门正在对该公司进行上市环保核查。
国电科环成立于2004年11月，是中国国电集团下属公司，致力发展新能源和清洁能源业务。(完)
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--整理 林高丽; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。