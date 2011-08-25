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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 08:14 BJT

〔香港新股〕中国国电科环10亿美元上市计划预计第四季完成--IFR

路透8月25日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国国电科技环保集团已经任命中金和瑞银UBSN.VX(UBS.N)为主承销商，负责安排其10亿美元的香港上市交易。是次发行预计于今年第四季度完成。

据悉，公司此次发行股数不超过扩大後总股本的30%，募集金额将用于太阳能电池项目、偿还贷款以及补充流动资金。国家环保部门正在对该公司进行上市环保核查。

国电科环成立于2004年11月，是中国国电集团下属公司，致力发展新能源和清洁能源业务。(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 林高丽; 审校 黄凯

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