〔中国经济〕宏观调控基调不变,但未来几个月紧缩频率将放缓--中证报社评

路透上海8月25日电---在全球经济可能二次衰退的忧虑情绪加剧,中国物价见顶回落态势隐现之际,官方媒体中国证券报周四刊登社评指出,当前中国宏观调控的基调不会有大的改变,但一些经济领域将迎来政策适当宽松的"时间窗口".

社评认为,由于经济环境的变化,目前来看,宏观调控已经从去年底以来的防止物价过快上涨甚至经济局部过热,转变为既要把物价涨幅降下来、又不使经济发生大的波动.

"稳健货币政策的基调仍将持续.未来几个月货币政策尽管不排除继续收紧的可能,但紧缩频率无疑将大大放缓",社评称.

同时,稳健意味着中性和"有保有压",未来一段时期部分领域可望迎来"定向宽松"的机遇,三农、中小企业以及保障房建设等领域的信贷紧张情况可能得到一定程度缓解.

今年中国的宏观调控主要是围绕稳增长、调结构和控物价三者展开,同时期望努力提高政策的针对性和灵活性.

该社评指出,8月以来,国内外宏观经济形势出现了一些微妙变化.一方面,欧洲债务危机可能深化和美国经济复苏迟缓,全球经济可能二次衰退的忧虑情绪加剧;另一方面,随着食品价格涨幅初步企稳,国内物价见顶回落的态势隐现.

根据汇丰发布的数据,8月中国制造业采购经理人指数(PMI)初值为49.8,较上月有所反弹,预示8月宏观经济数据大幅回落的可能性很小.总体来看,三季度经济增速应当比二季度有所放缓,其中最大的不确定性来自外需.

考虑到订单需求的变化传导到出口额指标的时滞,在当前的欧美经济局面下,未来几个月不排除中国出口增速较明显回落的可能.中国目前的经济外向度仍然较高,一旦外需发生明显变化,必定传导至工业、投资等相关经济指标上.

同时,物价形势亦颇为复杂.根据商务部、国家统计局等部门公布的价格监测数据,8月食品价格涨幅有所收窄,新涨价因素预计低于当月的翘尾下降因素,8月CPI涨幅很可能低于7月的6.5%,这意味着物价拐点很可能已经或正在显现.但"拐点"未必意味着物价进入持续下降通道.在国际流动性依然充裕、国内生产要素成本上升等因素影响下,未来中国防止物价过快上涨的任务并不轻松。

社评提到,当前欧美债务危机的影响尚未完全暴露,未来既有国际经济二次探底的风险,又有逐步好转的可能."对中国政策而言,局部放松并不意味着全盘放松".(完)