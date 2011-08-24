〔英国数据〕7月消费者信心进一步降温,8月恐继续恶化--Nationwide

路透伦敦8月25日电---全英房屋抵押贷款协会(Nationwide Building Society)周四公布的调查显示,英国7月消费者信心进一步下滑,再次显示消费不振仍将是拖累经济的主要因素.

该协会公布,7月消费者信心指数下降2个点至49,远低于79的长期均值,并接近2月触及的历史低位41.

消费者对现状的评价与6月一致,但对未来看法更加悲观.

Nationwide首席分析师Robert Gardner在声明中称:"2011年馀下时间里不太可能看到信心大幅改观."

"事实上,8月有可能进一步恶化,因之前英国一些城市发生多起骚乱,且全球股市大跌."

Nationwide称,消费者预计其房屋价值将在未来六个月下跌0.4%,这部分解释了他们不愿购置大件物品的原因.

物价和税负上升以及加薪缓慢令英国消费者缩减支出,就业安全感的缺乏也打击了信心.(完)