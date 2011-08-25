〔中港个股〕中国铝业拟在境外发行不超过12亿美元债券,支持海外并购

路透上海8月25日电---全球第二大氧化铝生产商--中国铝业股份有限公司(601600.SS)(2600.HK)周四公告称,全资子公司中国铝业香港公司计划于适当时机在境外发行额度不超过12亿美元、期限不超过10年的债券,募集资金用于支持海外投资项目.

公告称,在债券发行成功前,中铝香港可视需要申请银团贷款及/或过桥贷款.中铝香港前述所有融资总额的待偿还馀额合计不超过12亿美元,而中国铝业将为中铝香港的上述融资活动提供担保.

另外,根据中国铝业资源和能源战略发展规划和国际化矿业公司的发展目标,为开展国际贸易,中国铝业全资子公司中铝国贸香港有限公司也将向相关金融机构申请外币贷款,担保方仍为上市公司中国铝业,最高担保限额不超过3亿美元.

中国铝业A股周三收报9.11元人民币,港股收在5.18港元.(完)