〔中港个股〕中国铝业拟在境外发行不超过12亿美元债券,支持海外并购

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透上海8月25日电---全球第二大氧化铝生产商--中国铝业股份有限公司(601600.SS)(2600.HK)周四公告称,全资子公司中国铝业香港公司计划于适当时机在境外发行额度不超过12亿美元、期限不超过10年的债券,募集资金用于支持海外投资项目.
公告称,在债券发行成功前,中铝香港可视需要申请银团贷款及/或过桥贷款.中铝香港前述所有融资总额的待偿还馀额合计不超过12亿美元,而中国铝业将为中铝香港的上述融资活动提供担保.
另外,根据中国铝业资源和能源战略发展规划和国际化矿业公司的发展目标,为开展国际贸易,中国铝业全资子公司中铝国贸香港有限公司也将向相关金融机构申请外币贷款,担保方仍为上市公司中国铝业,最高担保限额不超过3亿美元.
中国铝业A股周三收报9.11元人民币,港股收在5.18港元.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。