〔美股业绩〕应用材料预计第四季营收料大跌,因产品需求下降(更新版)

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(新增更多细节)
* 第三季经调整EPS为0.35美元,预估为0.33美元
* 第三季营收增长11%
* 预计第四季营收大跌15-30%
* 股价盘後下挫6%
路透班加罗尔8月24日电---全球最大晶片设备生产商应用材料(Applied Materials)(AMAT.O)警告称,第四季营收料有可能最多下跌30%,因微芯片和太阳能电池需求大幅下降,由此成为因经济放缓加剧而受到冲击的企业之一.
应用材料表示,硅片平均销售价格走低,以及客户的工厂产能过剩将损及需求.
"他们的前景要比同业更疲弱,我认为问题是他们在太阳能产品上的风险敞口要比(同业更大)."D.A.Davidson分析师Thomas Diffely称.
"第四财季将开始出现周期性下降,就我们所能预测到的最远时间来看,这种情况将在至少未来两季内持续."
应用材料表示,预计第四季营收将下降15-30%,这意味着营收料将介于19.5-23.7亿美元,低于分析师预期的25.7亿美元.
该公司预计第四季经调整获利将在每股0.16-0.24美元.接受Thomson Reuters I/B/E/S访问的分析师平均预估为每股0.30美元.
应用材料股价周三盘後报10.87美元,在Nasdaq收低0.7%至11.36美元.(完)
--编译 洪曦;审校 程琳
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选