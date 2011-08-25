〔美股业绩〕应用材料预计第四季营收料大跌,因产品需求下降(更新版)

(新增更多细节)

* 第三季经调整EPS为0.35美元,预估为0.33美元

* 第三季营收增长11%

* 预计第四季营收大跌15-30%

* 股价盘後下挫6%

路透班加罗尔8月24日电---全球最大晶片设备生产商应用材料(Applied Materials)(AMAT.O)警告称,第四季营收料有可能最多下跌30%,因微芯片和太阳能电池需求大幅下降,由此成为因经济放缓加剧而受到冲击的企业之一.

应用材料表示,硅片平均销售价格走低,以及客户的工厂产能过剩将损及需求.

"他们的前景要比同业更疲弱,我认为问题是他们在太阳能产品上的风险敞口要比(同业更大)."D.A.Davidson分析师Thomas Diffely称.

"第四财季将开始出现周期性下降,就我们所能预测到的最远时间来看,这种情况将在至少未来两季内持续."

应用材料表示,预计第四季营收将下降15-30%,这意味着营收料将介于19.5-23.7亿美元,低于分析师预期的25.7亿美元.

该公司预计第四季经调整获利将在每股0.16-0.24美元.接受Thomson Reuters I/B/E/S访问的分析师平均预估为每股0.30美元.

应用材料股价周三盘後报10.87美元,在Nasdaq收低0.7%至11.36美元.(完)