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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 07:37 BJT

〔全球贵金属〕8月24日止SPDR黄金持仓减少2.16%,iShares白银持仓减少0.61%

路透8月25日电---全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周三的黄金持仓量较上日减少2.16%.全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)白银持仓量减少0.61%.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 39,620,116.1 8月24日 40,496,404.1 8月23日 -876,288.1 -2.16%

iShares 316,240,608.1 8月24日 318,188,832.1 8月23日 -1,948,224.0 -0.61%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 王翔琼;审校 张若琪

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