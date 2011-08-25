〔法国经济〕法国下调今明两年经济增长前景,计划额外节支120亿欧元(更新版)

(新增细节)

* 法国下修2011年和2012年经济增长预估

* 政府希望今明两年分别节支10亿欧元和110亿欧元

* 法国总理菲永称,该国必须坚持其赤字目标

路透巴黎8月24日电---法国下调了本国经济增长前景,并宣布今明两年额外节支120亿欧元,包括减少免税计划,并向富人推出一项新的征税项目,以此支撑该国AAA信用评等.

法国总理菲永表示,政府已将今明两年的国内生产总值(GDP)预估均下调至1.75%,并称围绕西方国家债台高筑的忧虑,令全球经济前景阴霾笼罩.

分析师曾表示,法国对于2011年经济增长2.0%和2012年经济增长2.25%这种过于乐观的预估,正在侵蚀该国财政政策的可信度.

美国信用评等本月遭调降之後,法国赶紧推出了一项减赤方案.菲永表示,大量节省款项来自取消59亿欧元免税项目,包括私人医疗保险和房地产资产收益等等,以及调整主题公园门票的增值税.

政府还将限制法国公司对于未来税收冲销的能力,从中另外获得20亿欧元财政收入,因为政府希望该国公司税收系统与德国公司税收系统更加协调.

为在明年大选之前平息法国选民对再度节支的怒火,菲永宣布,政府将针对富人,对年收入高于50万欧元的家庭临时徵收3%的税收,力争明年实现赤字目标占到GDP的4.5%.

这些举措共计可使2011年财政收入增加10亿欧元,2012年还将进一步增加100亿欧元,政府还计划当年削减10亿欧元的支出.

对富裕人口的税收预计可带来约2亿欧元的收入,这项税负在法国达到3%的赤字目标之前仍旧保留.法国希望在2013年能达成这一赤字目标.

2010年赤字仍相当于GDP的7.1%,政府已经承诺今年将这一比率降至5.7%.

经济分析师认为,这些举措和希腊等其他欧元区国家的全面撙节计划不同,不大可能让法国步履艰难的经济复苏来一个急刹车.

"这些举措主要由大企业和高收入人群承担,应该不会对经济活动产生明显的负面影响,"法国巴黎银行市场经济主管Dominique Barbet说.

法国的经济规模为2万亿欧元,由于第二季经济成长迟滞,进一步节约开支已不可避免,如果不采取更多行动,减赤目标显然难以达成.

法国公众不再像以往那样对公共财政漠不关心.根据IFOP周二公布的调查,54%的法国人认为,这是一个严重问题,需要解决,即便这意味着出台痛苦的举措.

"我们相信,法国若能坚定达成财政目标的决心,应会有助于消除对法国AAA评级能维持多久的怀疑,"法国兴业银行首席法国经济分析师Michel Martinez在菲永发表声明前这样说到.(完)