〔法国经济〕法国下调今明两年经济增长前景,计划额外节支120亿欧元(更新版)

标题新闻：德国经济部长吉普理斯称，德国必须对美国具体的保护主义措施进行反击
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(新增细节)
* 法国下修2011年和2012年经济增长预估
* 政府希望今明两年分别节支10亿欧元和110亿欧元
* 法国总理菲永称,该国必须坚持其赤字目标
路透巴黎8月24日电---法国下调了本国经济增长前景,并宣布今明两年额外节支120亿欧元,包括减少免税计划,并向富人推出一项新的征税项目,以此支撑该国AAA信用评等.
法国总理菲永表示,政府已将今明两年的国内生产总值(GDP)预估均下调至1.75%,并称围绕西方国家债台高筑的忧虑,令全球经济前景阴霾笼罩.
分析师曾表示,法国对于2011年经济增长2.0%和2012年经济增长2.25%这种过于乐观的预估,正在侵蚀该国财政政策的可信度.
美国信用评等本月遭调降之後,法国赶紧推出了一项减赤方案.菲永表示,大量节省款项来自取消59亿欧元免税项目,包括私人医疗保险和房地产资产收益等等,以及调整主题公园门票的增值税.
政府还将限制法国公司对于未来税收冲销的能力,从中另外获得20亿欧元财政收入,因为政府希望该国公司税收系统与德国公司税收系统更加协调.
为在明年大选之前平息法国选民对再度节支的怒火,菲永宣布,政府将针对富人,对年收入高于50万欧元的家庭临时徵收3%的税收,力争明年实现赤字目标占到GDP的4.5%.
这些举措共计可使2011年财政收入增加10亿欧元,2012年还将进一步增加100亿欧元,政府还计划当年削减10亿欧元的支出.
对富裕人口的税收预计可带来约2亿欧元的收入,这项税负在法国达到3%的赤字目标之前仍旧保留.法国希望在2013年能达成这一赤字目标.
2010年赤字仍相当于GDP的7.1%,政府已经承诺今年将这一比率降至5.7%.
经济分析师认为,这些举措和希腊等其他欧元区国家的全面撙节计划不同,不大可能让法国步履艰难的经济复苏来一个急刹车.
"这些举措主要由大企业和高收入人群承担,应该不会对经济活动产生明显的负面影响,"法国巴黎银行市场经济主管Dominique Barbet说.
法国的经济规模为2万亿欧元,由于第二季经济成长迟滞,进一步节约开支已不可避免,如果不采取更多行动,减赤目标显然难以达成.
法国公众不再像以往那样对公共财政漠不关心.根据IFOP周二公布的调查,54%的法国人认为,这是一个严重问题,需要解决,即便这意味着出台痛苦的举措.
"我们相信,法国若能坚定达成财政目标的决心,应会有助于消除对法国AAA评级能维持多久的怀疑,"法国兴业银行首席法国经济分析师Michel Martinez在菲永发表声明前这样说到.(完)
--编译 王翔琼/郑茵;审校 孙茉莉
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透北京2月7日 - 以下为中国2017年1月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 1月实际 1月预估中 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 值 值 居民消费价格指数(CPI) ~ 2.4 2.1 2.3
路透上海2月7日 - 中国财政部周三将招标发行一年和10年新发国债。路透调查显示，今年春节前后中国央行调升多个政策利率以来，债市走势持续低迷，周二现券情绪午后虽有所平复，但长端预期仍然偏弱，短久期品种相对受到青睐；两期债中标利率料接近二级，预测均值分别落在2.78%和3.46%。