〔金砖国家〕8月24日股汇市收盘纵览

路透8月25日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币8月24日(周三)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收低0.77%,报978.21点.

中国股市:沪综指周三未能跟随隔夜美股大涨走势,终盘收跌0.51%.因中国人寿公布业绩低于预期领跌金融股并拖累大盘.同时,成交量依维持在低位显示市场人气仍低迷.分析人士预计,短线股指将继续维持2,500点上方附近波动.沪综指.SSEC收报2,541.091点,跌12.928点或0.51%,上证180金融指数.SSE180FI收跌0.76%.沪市A股成交额较昨日有所增加,但仍在705亿元人民币的低位.[.SSCN]

香港股市:周三收低,因投资者抛卖中资保险股,突显出在市况脆弱的环境下,市场人士不愿意持有那些中期业绩疲弱的公司股票.恒生指数.HSI收低2.06%,报19,466.79点.恒生国企指数.HSCE挫跌3.06%,报10,255.63点.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS即期汇价大幅收涨,追随中间价创汇改来新高走势.但交易员指出,基于单日中间价大幅走升,尚不能判定即期汇价近期窄幅盘整走势已被打破,市场仍需後期中间价提供更多指引.[CNY/CN][ID:nCN1921337]

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印度股市:响应亚欧股市疲势收跌1.29%,结束连续两天的涨势,因有关美国推出进一步经济刺激政策的预期逐渐降温,令近期反弹势头失去动能.指标BSE指数.BSESN收低213.49点,报16,284.98点,27档成分股收低.[.BO]

印度汇市:印度卢比大挫,受石油企业的美元需求、国内股市跌势及亚洲国家货币下滑的打击.卢比兑美元INR=D2收报45.99/46.00,较周二收盘水准45.625/635跌0.8%.[INR/]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,601.030点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收高1.79%,报841.85点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX升0.38%,报28.9200;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX升0.25%,报41.6825.

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巴西股市:拉美股市收平,投资者静候美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克周五的讲话,观察他是否暗示会针对受困的美国经济出台更多刺激计划.圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP微升0.02%.[ID:nN1E77N1WV]

巴西汇市:拉美货币兑美元尾盘下跌或削减涨幅,因投资者认为全球经济成长前景不济.雷亚尔兑美元BRBY跌0.65%至1.6097.[ID:nN1E77N1VF]

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南非股市:跟随全球股市涨势上扬,但金矿类股下跌限制大盘升幅.约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI升1.36%至26,281.14点.综合指数.JALSH升1.18%至29,604.59点.[ID:nL5E7JO2OF][.JALSH]

南非汇市:兰特兑美元延续跌势,但守在近期区间内.技术分析师预期,只要欧元兑美元守住交投区间,兰特也将继续陷入区间内.1543GMT,兰特兑美元ZAR=D3扩大跌幅至7.2325,较上日纽约收盘价7.1715低0.85%.[ID:nL5E7JO2OF][.JALSH](完)