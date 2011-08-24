《中国报摘》--中国证券报8月25日

* 头版头条:

--26家基金公司公布半年报,普遍认为下半年难现系统性行情,应关注结构性机会,注重个股精选.多数基金更为关注消费、新兴产业成长股,部分基金表示将注重把握传统周期性行业的反弹机会和军工等主题投资机会.

* 其他:

--央行数据显示,今年前七个月,银行间债券市场累计发行债券4.4万亿(兆)元人民币,同比减少26%.

--瑞士信贷董事总经理、亚洲区首席经济分析师陶冬认为,中国依靠低成本劳动力资源增长的时代即将结束,未来将迎来一个显着的收入增长周期;此外,短期内房价大跌的可能性不大,但是5-7年内房价可能有30%-50%的下跌.

--工信部消息称,《浓缩果蔬汁(浆)准入条件》将自10月1日起实施,以规范浓缩果蔬汁(浆)加工行业投资行为,防止盲目投资和低水平重复建设,引导生产企业合理布局;其中,浓缩苹果汁领域,禁止新建、扩建加工企业(项目),但允许现有企业采取措施改造升级.

--中国铝业(601600.SS)(2600.HK)全资子公司中铝香港计划于适当时机在境外发行额度不超过12亿美元,期限不超过10年的债券,募集资金用于支持海外投资项目.

--中国南车(601766.SS)公告显示,公司于近期签订或中标了若干项重大项目,合计金额约71.6亿元,约占公司中国会计准则下2010年营业收入的11%.

--中航重机(600765.SS)公告终止重大资产重组,原因是拟购入的主要标的企业中航惠腾业绩下滑,未来持续盈利能力不确定.

--方大集团(000055.SZ)公告称,公司在成都市新材料产业功能区拟投资新建方大集团西部地区总部基地,用于节能环保建筑幕墙及材料、轨道交通设备和半导体照明三大产业扩大产能,项目计划总投资约10亿元.

--广晟有色(600259.SS)半年报显示,受益于稀土价格的大幅上涨,公司上半年净利润大幅增长逾16倍.(完)

--整理 曾菱; 审校 林高丽