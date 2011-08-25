美国与加拿大经济指标预测--8月25日-9月1日****

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透8月25日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------8月22日当周-------------------------------
8月25日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月20日当周 40.5 40.8
初请失业金人数四周均值(万人) -- 40.25
续请失业金人数(万人) 8月13日当周 370.0 370.2
1500 美国堪萨斯联邦储备银行制造业指数 8月 -- 正2
8月26日(五)
1230 美国实质国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 +1.1% +1.3%
GDP隐性平减指数 +2.3% +2.4%
最终销售 +1.0% +1.1%
个人消费支出(PCE)物价指数 +3.1% +3.1%
核心PCE物价指数 +2.1% +2.1%
1230 美国企业获利 第二季初值 -- +1.2%
1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 8月终值 56.0 54.9
现况指数 69.3 69.3
预期指数 45.7 45.7
1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 8月19日当周 -- 123.9
-----------------------------------8月29日当周-------------------------------
8月29日(一)
1230 美国个人所得 7月 +0.3% +0.1%
个人支出 +0.4% -0.2%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- -0.2%
(较上年同期) -- +2.6%
核心PCE物价指数(较前月) +0.2% +0.1%
(较上年同期) -- +1.3%
实质个人支出 -- 持平
1230 美国芝加哥联邦储备银行中西部制造业指数 7月 -- 84.0
1400 美国成屋待完成销售指数(较前月) 7月 -- +2.4%
-- 美国达拉斯联邦储备银行PCE物价指数 7月 -- +1.3%
8月30日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月27日当周 -- -1.0%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月27日当周 -- +3.6%
1230 加拿大经常帐(亿加元) 第二季 -- 赤字89.2
1230 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -- -0.3%
(较上年同期) -- +5.2%
1300 美国标普/CaseShiller房价指数(较上年同期) 7月 -4.6% -4.5%
经季节调整房价指数(较前月) -- 持平
未经季节调整房价指数(较前月) -- +1.0%
1400 美国经济谘商会消费者信心指数 8月 55.0 59.5
8月31日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 8月26日当周 -- 699.1
再融资指数 -- 3,850.6
1130 美国Challenger企业计划裁员人数 8月 -- 66,414
1215 美国ADP民间就业岗位(万个) 8月 增加11.0 增加11.4
1230 加拿大GDP(较前月) 6月 -- -0.3%
(较前季) 第二季 -- +1.0%
GDP环比年率 -- +3.9%
GDP隐性平减指数 -- +1.1%
1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 8月 56.0 58.8
1400 美国工厂订单 7月 +1.0% -0.8%
耐久财(耐用品)订单 7月修正值 -- --
扣除运输的耐久财订单 -- --
扣除国防的耐久财订单 -- --
扣除飞机的非国防资本财订单 -- --
9月1日(四)
1230 美国非农生产率环比年率 第二季修正值 -0.5% -0.3%
单位劳工成本 +2.4% +2.2%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月27日当周 -- --
初请失业金人数四周均值(万人) -- --
续请失业金人数(万人) 8月20日当周 -- --
1400 美国建筑支出 7月 +0.2% +0.2%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 8月 49.9 50.9
投入物价分项指数 55.0 59.0
-- 美国ICSC连锁店销售(较上月) 8月 -- +4.6%
-- 美国国内乘用车销量年率(万辆) 8月 400 403.7
卡车销量年率(万辆) 550 558.5
汽车总销量年率(万辆) 1,200 1,219.7(完)
--编译 洪曦;审校 徐文焰
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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