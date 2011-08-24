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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 07:54 BJT

《中国报摘》--金融时报8月25日

* 头版头条:

--中国央行周三称,7月银行间市场债券发行量略有减少,短期债券发行比重上升;货币市场交易量较上月有所增加,市场利率有所回落,但幅度有限.

* 其他:

--最新机构统计数据显示,包括北京、上海、深圳及广州等地在内的一线城市,一二手商品住宅销售价格倒挂现象愈演愈烈,分析人士称,一线城市房地产市场实质性回调已开始.(完)

--整理 邵晓忆; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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