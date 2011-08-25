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市场报道 | 2011年 8月 25日 星期四 09:16 BJT

更正:〔韩国个股〕三星电子开高4.1%,此前荷兰法庭作出有关该公司的裁决

(更正:因译文有误,内文中"裁定三星GALAXY智能手机和平板电脑系列没有侵权"应改为"苹果诉称三星GALAXY智能手机和平板电脑系列侵犯其专利权".)

路透首尔8月25日电---韩国三星电子(005930.KS)开高4.1%,此前荷兰法庭驳回了苹果(AAPL.O)的大部分指控.苹果诉称三星GALAXY智能手机和平板电脑系列侵犯其专利权.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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