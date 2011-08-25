更正:〔韩国个股〕三星电子开高4.1%,此前荷兰法庭作出有关该公司的裁决

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(更正:因译文有误,内文中"裁定三星GALAXY智能手机和平板电脑系列没有侵权"应改为"苹果诉称三星GALAXY智能手机和平板电脑系列侵犯其专利权".)
路透首尔8月25日电---韩国三星电子(005930.KS)开高4.1%,此前荷兰法庭驳回了苹果(AAPL.O)的大部分指控.苹果诉称三星GALAXY智能手机和平板电脑系列侵犯其专利权.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选