《美国个股焦点》贾布斯辞去苹果CEO职务,由公司首席营运官库克接任

* 贾布斯辞去CEO职务,长期担任二把手的库克接任

* 分析师认为库克是个有才干的接任者

* 消息公布後苹果股价大跌

路透旧金山8月24日电---矽谷传奇人物--苹果电脑(AAPL.O)执行长贾布斯(Steve Jobs)周三辞去CEO职务,让位给长期担任该公司二把手的库克.贾布斯执掌苹果14年,把苹果自没落边缘拯救回来,并成为全球最大的科技公司.

贾布斯身患一种罕见的胰腺癌,他被认为是苹果公司的灵魂人物.他通过2007年推出的iPhone手机改变了科技领域的竞争格局,使这家昔日创始于一间车库的公司目前能够与艾克森美孚(Exxon Mobil)(XOM.N)并驾齐驱,争夺美国最大公司的宝座.

不过,分析师认为贾布斯的辞职不会影响到苹果的产品推出计划,因为他的辞职只是时间早晚的问题.苹果可能在今年9月推出最新版的iPhone,并在2012年推出iPad3.

但贾布斯宣布首席营运官库克将接任执行长的职务之後,苹果股价在盘後交易中仍一度大跌7%.自今年1月17日以来,贾布斯一直在病休,具体状况没有对外公布.

"我多次说过,如果有一天我不再能够达到作为苹果CEO的要求和期望,我会第一个让你们知道.很不幸,这一天已经到了,"他在宣布辞职的简短信函中写道.

现年55岁的贾布斯曾于3月短暂中断病休,出面发布最新款iPad,稍後又出席美国总统奥巴马为矽谷科技业领袖们举办的晚宴.

贾布斯面容常显憔悴,引起外界对他健康状况及继续掌舵苹果能力的质疑.

BGC Financial分析师Colin Gillis称:"我会告诉投资者不要慌,保持冷静,这是正确的做法.贾布斯将担任董事长,库克将是首席执行官."

**管理层依然资深**

贾布斯辞去CEO一职,标志着苹果公司一个时代的终结.

1970年代末,贾布斯与好友沃兹涅克在自家车库创建了苹果电脑公司,并很快发布第一代苹果电脑.但真正大获成功的是第二代苹果电脑,该公司也由此确立其在当时仍是新兴产业的个人电脑行业的关键地位,并于1980年上市,贾布斯也一举成为大富翁.

尽管之後推出的Mac电脑取得成功,但贾布斯与内部管理层的关系恶化,董事会于1985年撤除他的大部分权力;随即他离开公司,卖出手中大量苹果股票,仅留下一股.

至此以後,苹果的运气衰退.不过该公司在1997年收购NeXT,让贾布斯回到了苹果.NeXT是贾布斯离开苹果後创办的电脑公司.当年稍晚,他成为临时CEO,并于2000年正式担任CEO.

苹果股价周三盘後交易时段降至357.40美元,此前在Nasdaq常规交易中上升0.7%,收报376.18美元.

分析师再度表示对由长期担任公司二号人物和供应链专家库克领头的管理团队有信心.

"投资者对于库克感到很放心,尽管贾布斯是创新以及苹果所取得巨大成功的推动者.(贾布斯)病休期间,库克代理了CEO一职.他已展示出苹果仍能够延续非常出色的表现."Cross Research分析师Shannon Cross称.

"我不知道是否是因为健康原因,也不知道这算不算冲击.这事情本来就很可能发生.为什麽是今天而不是其他时候?我也不知道."(完)