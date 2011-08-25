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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 08:24 BJT

〔全球金市〕现货金继上日大跌後持稳,COMEX期金保证金上调料打压人气

路透新加坡8月25日电---金价周四持稳,上一交易日曾因投资者摒弃避险资产而大幅下跌,同时纽约商品期货交易所(COMEX)期金合约交易保证金上调可能也将进一步打压人气.

2357GMT,现货金XAU=几无变动,报每盎司1,748.99美元,周三下跌4.3%并创下2008年12月迄今最大单日跌幅.

美国期金GCcv1微跌0.2%至1,753美元.

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