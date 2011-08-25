〔全球金市〕现货金继上日大跌後持稳,COMEX期金保证金上调料打压人气

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透新加坡8月25日电---金价周四持稳,上一交易日曾因投资者摒弃避险资产而大幅下跌,同时纽约商品期货交易所(COMEX)期金合约交易保证金上调可能也将进一步打压人气.
2357GMT,现货金XAU=几无变动,报每盎司1,748.99美元,周三下跌4.3%并创下2008年12月迄今最大单日跌幅.
美国期金GCcv1微跌0.2%至1,753美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。