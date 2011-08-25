《中国已公布新股发行上市日程表》--8月25日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
新股申购：
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
8/29 沪 京 运 通 -- 不超过6,000 -- -- 中信证券 9/1
8/29 深 雅本化学 300261 不超过2,270 -- -- 东方证券 9/1
8/31 深 蒙发利 002614 不超过3,000 -- -- 广发证券 9/5
9/2 深 哈尔斯 002615 不超过2,280 -- -- 海通证券 9/7
新股上市:
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上市日 证交所 公司名称 股票代码 上市量(万股) 发行价(元/股) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
*8/26 深 精锻科技 (300258.SZ) *2,000 25.00 37.31 光大证券
-- 深 东方精工 002611 -- 15.50 50.00 中信建投
-- 深 新天科技 300259 -- 21.90 50.93 海通证券
-- 深 朗姿股份 002612 -- 35.00 57.38 平安证券
-- 深 新莱应材 300260 -- 27.00 46.63 长江证券 8/26
-- 深 北玻股份 002613 -- 13.50 44.60 第一创业 8/26
注: 1. 本表包括新股发行及上市.
2. *代表新增内容.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。