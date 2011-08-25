〔手机产业〕苹果获荷兰法院支持,禁止部分三星智能手机在欧洲销售

* 荷兰法院称,三星手机侵犯苹果专利

* 禁令至少在10月13日前不会生效

* 适用于荷兰和其他欧洲国家

* 法院称,没有对苹果产品进行"毫无创新的款式抄袭"

路透阿姆斯特丹8月24日电---美国苹果(AAPL.O)周三赢得一家荷兰法院的禁令,要求韩国三星电子(005930.KS)停止在部分欧洲国家销售三款智能手机,称其涉嫌侵犯专利权.

苹果和三星正在美国、欧洲和亚洲为专利权诉讼打得不可开交,因他们都期望争夺智能手机市场的龙头地位,此前占据手机市场榜首长达10年的诺基亚NOK1V.HE在第二季度落榜.

凭借iPhone手机占据了高端智能手机市场的苹果指责称,三星侵犯其三项专利.而荷兰法院裁定,三星智能手机Galaxy S,S II和Ace仅侵犯苹果的一项专利.

法院驳回了苹果的其他指控,称苹果另两项专利未遭侵权,三星的平板电脑Galaxy Tab没有侵权,也未侵犯苹果的款式专利.该法院并称,不存在"毫无创新的款式抄袭".

此外,一名美国法官周三确定日程表,预定于2012年7月30日开庭审理苹果和三星在美国的知识产权诉讼.

三星发表声明称,其荷兰附属公司已被禁止在荷兰、英国、德国、芬兰、爱尔兰、列支敦士登、卢森堡、摩洛哥、瑞典和瑞士销售上述智能手机,直到侵犯专利一事得到解决为止.

但三星称,该裁定料不会影响到荷兰以外欧洲市场的销售.(完)