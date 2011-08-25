〔手机产业〕苹果获荷兰法院支持,禁止部分三星智能手机在欧洲销售

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 荷兰法院称,三星手机侵犯苹果专利
* 禁令至少在10月13日前不会生效
* 适用于荷兰和其他欧洲国家
* 法院称,没有对苹果产品进行"毫无创新的款式抄袭"
路透阿姆斯特丹8月24日电---美国苹果(AAPL.O)周三赢得一家荷兰法院的禁令,要求韩国三星电子(005930.KS)停止在部分欧洲国家销售三款智能手机,称其涉嫌侵犯专利权.
苹果和三星正在美国、欧洲和亚洲为专利权诉讼打得不可开交,因他们都期望争夺智能手机市场的龙头地位,此前占据手机市场榜首长达10年的诺基亚NOK1V.HE在第二季度落榜.
凭借iPhone手机占据了高端智能手机市场的苹果指责称,三星侵犯其三项专利.而荷兰法院裁定,三星智能手机Galaxy S,S II和Ace仅侵犯苹果的一项专利.
法院驳回了苹果的其他指控,称苹果另两项专利未遭侵权,三星的平板电脑Galaxy Tab没有侵权,也未侵犯苹果的款式专利.该法院并称,不存在"毫无创新的款式抄袭".
此外,一名美国法官周三确定日程表,预定于2012年7月30日开庭审理苹果和三星在美国的知识产权诉讼.
三星发表声明称,其荷兰附属公司已被禁止在荷兰、英国、德国、芬兰、爱尔兰、列支敦士登、卢森堡、摩洛哥、瑞典和瑞士销售上述智能手机,直到侵犯专利一事得到解决为止.
但三星称,该裁定料不会影响到荷兰以外欧洲市场的销售.(完)
--编译 肖群英;审校 程琳
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。