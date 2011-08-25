〔中港个股〕中国南车签署逾70亿元大单,占去年营业收入的11%

路透上海8月25日电---中国轨道交通装备制造商--中国南车股份有限公司(601766.SS)(1766.HK)周四公告称,公司近期签订或中标了若干项重大项目,合计金额约71.6亿元人民币,占本公司中国会计准则下2010年营业收入的11%.

此前发布半年报显示,南车上半年实现营业收入401.27亿元,净利润20.45亿元,同比增长85.08%.但受近期发生严重铁路交通事故等影响,中国南车已将审议其百亿元增发融资计划的股东会延期.[ID:nCN1880931]

7月23日,中国甬温线发生动车追尾特大事故,导致至少40人死亡.事故引发对铁路安全工作的全面反思.国务院开展对高铁及在建项目安全大检查,并暂停审批新的铁路建设项目.国家安全监管总局本周表示,这是一起"不该发生的"、"可以避免"的责任事故.

南车主要竞争对手中国北车601299.SS所产的CRH380BL型动车组在京沪高铁运营中多次出现故障,日前全部召回该型号54大列动车组.而南车所产车型没有召回,并另调集21列CRH380A(L)系动车组,补充京沪高铁运力.

中国南车A股周三收报5.06元,过去一个月累计下跌23.68%.(完)

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