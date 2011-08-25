《全球重要经济事件一览表》--8月25日-9月1日

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8月25日(四)

奥斯陆--挪威央行副总裁Jan F. Qvigstad对挪威外交代表发表讲话.

斯德哥尔摩--瑞典国家经济研究院(NIER)将公布经济趋势调查(0715).

法兰克福--德国财政部长朔伊布勒出席一场主题为欧洲金融稳定性、监管及货币危机的会议(1015).

英国DONCASTER--英国央行货币政策委员会(MPC)委员威尔在Doncaster商会发表讲话(1100).

瑞典于默奥--瑞典央行副总裁Svante Oberg就"当前经济形势"讲话(0900).

怀俄明州杰克森霍尔--欧洲央行(ECB)执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫及普雷特出席堪萨斯城联储举办的第35届经济座谈会,主题为"实现长期经济成长最大化"(第一天).

墨尔本--澳洲央行总裁史蒂文斯在众议院经济常务委员会露面(2330).

8月26日(五)

怀俄明州杰克森霍尔--美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克就"美国经济短期及长期前景",在堪萨斯城联储举办的经济座谈会(第二天)上讲话(1400).

斯德哥尔摩--瑞典央行理事会议.

8月27日(六)

怀俄明州杰克森霍尔--欧洲央行(ECB)总裁特里谢出席堪萨斯城联储举办的经济座谈会(闭幕日)(0825).荷兰央行总裁Klaas Knot出席会议.

瑞士ST. GALLEN--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)将为第四届林陶(Lindau)经济科学会议致闭幕词.

意大利里米尼--国际"友谊"论坛年会(闭幕日).意大利经济部长特雷蒙蒂预计出席(0900).

怀俄明州杰克森霍尔--荷兰央行总裁克诺特将参加美联储会议.

8月29日(一)

布鲁塞尔--欧洲央行(ECB)总裁特里谢为欧洲议会经济和货币事务委员会组织的"重建市场信心:立法与机构反应"辩论会致开场白(1300).

布鲁塞尔--欧元集团主席贾克、波兰财政部长Jacek Rostowski和欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)将在欧洲议会经济和货币事务委员会就"重建市场信心:立法与机构反应"一题展开辩论(1500).

8月30日(二)

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布8月9日会议记录(1800).

北达科他州俾斯麦--美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔就"经济前景及反思杠杆的刺激作用"发表讲话(1615).

奥地利阿尔卑巴赫--奥地利财长Maria Fekter出席阿尔卑巴赫2011欧洲论坛并发表讲话.

8月31日(三)

路易斯安那LAFAYETTEVILLE--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特就美国经济在Lafayette商会发表讲话(1630).

雷克雅未克--冰岛央行公布8月17日货币政策委员会会议记录.

9月1日(四)

布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会预算会议.

奥地利阿尔卑巴赫--欧洲央行执委会成员史塔克、欧洲央行(ECB)管理委员会委员暨奥地利央行总裁诺沃特尼、克罗地亚央行副总裁Boris Vujcic和匈牙利央行总裁Andras Simor将在阿尔卑巴赫2011欧洲论坛讲话.

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)