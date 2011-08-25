《外汇动态》日本1,000亿美元信贷工具或有助于刺激美元融资--巴克莱

0025GMT---日本昨日宣布动用外汇储备,建立规模为1,000亿美元的信贷工具,为企业在海外投资提供支持.巴克莱资本分析师在一份研究报告中称,此举虽被称作是"为了解决日圆升值问题",但实际目的却为刺激美元融资.

"美国和欧洲股价大跌,(美元融资)有一些短缺.美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)亦上升.而且8月初大规模卖出日圆/买进美元的干预行动尚未冲销,仍有大量日圆留在市场内,导致外汇掉期市场内美元/日圆互换基价大幅波动,"他们表示,"日系银行的评级正在随公债评级被调降,政府的举措应有助于这些银行避免美元融资成本的再度急升."(完)