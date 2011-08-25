〔芝加哥期市〕美国谷物价格下滑,投资者在美联储央行会议前态度谨慎

路透悉尼8月25日电---美国玉米、小麦和大豆期货周四在亚洲早盘交易时下滑,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议前,投资者仍不愿持有较多仓位.

央行会议将于周四起在怀俄明州杰克森霍尔召开.美联储主席贝南克周五将发表讲话.市场将静待贝南克发言再建立新的仓位.投资者关注美联储是否会公布经济新刺激政策.