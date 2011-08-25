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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 08:46 BJT

〔芝加哥期市〕美国谷物价格下滑,投资者在美联储央行会议前态度谨慎

路透悉尼8月25日电---美国玉米、小麦和大豆期货周四在亚洲早盘交易时下滑,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议前,投资者仍不愿持有较多仓位.

央行会议将于周四起在怀俄明州杰克森霍尔召开.美联储主席贝南克周五将发表讲话.市场将静待贝南克发言再建立新的仓位.投资者关注美联储是否会公布经济新刺激政策.

芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货CZ1下滑0.47%至每蒲式耳7.39-1/2美元,进一步自周二触及的合约高位回落.周三时该合约在连涨三日後因获利了结下滑0.7%.

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