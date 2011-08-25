〔芝加哥期市〕美国谷物价格下滑,投资者在美联储央行会议前态度谨慎

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透悉尼8月25日电---美国玉米、小麦和大豆期货周四在亚洲早盘交易时下滑,因美国联邦储备理事会(美联储,FED)会议前,投资者仍不愿持有较多仓位.
央行会议将于周四起在怀俄明州杰克森霍尔召开.美联储主席贝南克周五将发表讲话.市场将静待贝南克发言再建立新的仓位.投资者关注美联储是否会公布经济新刺激政策.
芝加哥期货交易所(CBOT)12月玉米期货CZ1下滑0.47%至每蒲式耳7.39-1/2美元,进一步自周二触及的合约高位回落.周三时该合约在连涨三日後因获利了结下滑0.7%.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。