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亚洲 | 2011年 8月 25日 星期四 08:53 BJT

〔国际油市〕NYMEX原油走升,但美联储政策的不确定性压制涨势

路透首尔8月25日电---美国原油期货周四微升,受美国国内上周原油库存意外下滑提振,但投资者担忧美国联邦储备理事会(美联储,FED)不会暗示新一轮刺激紧急措施,令油价涨势受到压制.

截止0018GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)10月原油期货CLc1升0.21美元,至每桶85.37美元.

布兰特原油LCOc1上涨0.25美元,报每桶110.40美元.

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