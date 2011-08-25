〔国际油市〕NYMEX原油走升,但美联储政策的不确定性压制涨势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔8月25日电---美国原油期货周四微升,受美国国内上周原油库存意外下滑提振,但投资者担忧美国联邦储备理事会(美联储,FED)不会暗示新一轮刺激紧急措施,令油价涨势受到压制.
截止0018GMT,纽约商业期货交易所(NYMEX)10月原油期货CLc1升0.21美元,至每桶85.37美元.
布兰特原油LCOc1上涨0.25美元,报每桶110.40美元.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。