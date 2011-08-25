《中国债券市场每日交易备忘》--8月25日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国央行30亿元人民币三个月期央票上午招标,中标收益率预计止升企稳
国家开发银行至多160亿元一年期固息金融债上午10:00-11:00招标,利率预测均值4.25%
国开行至多200亿元三年期浮息金融债(一年定存基准)上午10:00-11:00招标,利差预测均值88基点(bp)
江苏盐业集团4亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AA),工商银行主承销
石药集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),光大银行主承
龙煤矿业集团10亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),兴业银行主承
怡亚通(002183.SZ)5亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA-),建设银行主承
首都公路发展集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AAA),工商银行主承
凌云股份(600480.SS)5亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),招商银行主承
无锡国联发展集团6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),兴业银行和民生银行联席主承
重庆国有文化公司6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),国开行主承
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二、新债上市:
京客隆集团3亿元一年期短融1181365,票面利率6.68%
特变电工(600089.SS)8亿元一年期短融1181366,票面利率5.89%
申华控股(600653.SS)2亿元一年期短融1181367,票面利率7.50%
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三、缴款:
进出口银行200亿元七年期固息金融债110315,票面利率4.49%
财政部代理发行236亿元三年期固息地方债119105,票面利率4.01%
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四、还本付息:
财政部372.9亿元七年期固息国债040007到期兑付,票面利率4.71%
央行240亿元一年期票据1001072到期兑付,参考收益率2.0929%
国家开发投资公司15亿元一年期短融1081274到期兑付,票面利率2.85%
江苏沙钢集团10元一年期短融1081275到期兑付,票面利率3.06%
铁道部30亿元18年期固息债038007付息,票面利率4.63%
财政部319.4亿元七年期固息国债050009付息,票面利率2.83%
山东省诸城经济开发投资公司8亿元10年期固息债088026付息,票面利率7.50%
农发行190.8亿元三年期固息金融债090412付息,票面利率2.75%
南京城投投资控股集团26亿元10年期投资人选择权(5+5)固息债0980127付息,票面利率5.20%
中国铁建(601186.SS)(1186.HK)100亿元三年期中票0982114付息,票面利率3.40%
潍柴动力(000338.SZ)(2338.HK)13亿元五年期中票0982115付息,票面利率4.95%
国开行600亿元10年期浮息金融债(一年定存基准)100204付息,基本利差0.59%
进出口银行150亿元五年浮息金融债(一年定存基准)100306付息,基本利差0.25%
芜湖经济技术开发区建设投资公司10亿七年投资人选择权(5+2)固息债1080096付息,票面利率4.95%
普天信息10亿元三年期中票1082140付息,票面利率3.37%
山东潍坊中小企业7.4亿元两年期浮息中期票据(一年定存基准)1083006付息,基本利差0.90%
国开行200亿元五年期浮息金融债(一年定存基准)110233付息,基本利差0.59%
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五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国银行(3988.HK)(601988.SS)高管周三表示,随着下半年该行定价水平的有望提升,料
净息差仍有上升潜力,全年净息差则将稳中有升.[ID:nCN1921763]
--央行数据显示,今年前七个月,银行间债券市场累计发行债券4.4万亿(兆)元人民币,同比
减少26%.
--瑞士信贷董事总经理、亚洲区首席经济分析师陶冬认为,中国依靠低成本劳动力资源增长
的时代即将结束,未来将迎来一个显着的收入增长周期;此外,短期内房价大跌的可能性不大,
但是5-7年内房价可能有30%-50%的下跌.
--国家统计局8/27发布1-7月规模以上工业企业利润 (1-6月增速28.7%)
==============================================================================(完)
--整理 刘昕/周晓峰; 审校 李宏薇/曾菱
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。