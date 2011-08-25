〔路透调查〕经济成长前景黯淡促使分析师下调主要公债收益率的预估

路透伦敦8月24日电---周三公布的路透月度调查显示,西方主要经济体成长状况恶化的证据日益增多,迫使分析师在8月下调对主要政府公债收益率(殖利率)的预估.

其中部分调降幅度创下路透债券调查史上的纪录高位.之前一个月里低迷经济数据频现,令英美央行可能再次采取量化宽松政策的预期重燃.

这是标准普尔调降美国政府债信评级以来首次对超过40位分析师和固定收益率策略师的调查.标普给美国降级引发了有关收益率可能大幅上升的传言.

然而,对美国、欧元区、英国、日本、加拿大和澳洲两年期和10年期公债收益率在未来12个月的预估中值却下降了几十个基点.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)在8月9日明确承诺未来两年维持利率在近零水准,这对美债收益率预估产生了深刻影响,特别是两年期券种.

分析师将两年期公债未来一年收益率预估下调逾50%,目前预计一年後达到0.6%,而7月时的预估为1.5%.

对德国公债和英国公债的收益率预估亦较上月大幅下调.在欧元区主权债务危机难以遏制之际,英国公债成为一种不太可靠的避险投资工具.

事实上,欧洲股市.FTEU3自7月债券调查以来已下跌15%,德债和英债价格相应飙升.

由于欧洲已在实施撙节措施且美国的相应举措亦将出台,在政府苦于平衡收支之际,经济增长可能将维持疲弱.

"财政的可持续发展也需要经济成长来支持,因此存在局面演变成恶性循环的风险,"荷兰国际集团(ING)金融市场研究全球主管在研究报告中称.

"这种风险促使我们推後对加息时机的预估,并调低对公债收益率的预期."

以下为调查结果细节:

美国

在本月和7月两次调查中都接受过访问的29位分析师调低对三个月美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)LIBOR、两年期美国公债US2YT=RR收益率和10年期公债US10YT=RR收益率几乎所有时期的预估.

分析师将两年期公债收益率预估下调逾50%,预计三个月後为0.3%,六个月後为0.4%,一年後为0.6%(7月调查预估分别为0.7%,0.9%和1.5%).该收益率周三报0.21%.

10年期公债收益率预计三个月後仅有2.5%,较上次调查的3.3%下降约80个基点.分析师预计六个月後升至2.8%(7月调查为3.5%),一年後为3.1%(7月调查为3.8%).该收益率周三报2.14%.

对于10年期公债收益率三个月後的水准,多数分析师(42位中的33位)目前预计将跌至或跌破2.7%,这是上月调查中的最低估值.

欧元区

同样接受过上个月调查的所有21位分析师调低对三个月欧元Libor以及两年期德债DE2YT=RR和10年期德债DE10YT=RR收益率的预估.

分析师预计三个月後的10年期德债收益率将从周三的2.2%微升至2.5%(7月调查为3.2%),六个月後和12月後料分别为2.7%和3.1%(7月调查分别是3.4%和3.6%).

对两年期德债收益率的预估亦下调.受访者将三个月後的预估从上月的1.9%调低100个基点至0.9%.他们预计该收益率在六个月後升到1.2%,12个月後到达1.7%.

英国

英债收益率自7月调查以来触及纪录新低,受投资者撤离欧元市场以及英国经济成长前景疲弱影响.後者可能使英国利率维持在谷底水准直至明年年底.

分析师预计10年期英债GB10YT=RR收益率在三个月後达到2.8%,较上月调查结果低约60个基点.一年後预计升至3.3%,亦低于上月预期的4.0%.周三早盘报2.4%.

两年期英债GB2YT=RR收益率预估也被类似调降.实际上,对三个月和六个月後两年期德债/英债利差的预估中值较上月调查均缩减逾50%.

日本

尽管过去10年来日本公债一直以超低收益率为特征,但分析师依然发现有大幅下调其收益率预估的空间.

分析师预计10年期日本公债JP10YT=RR收益率在三个月和六个月後为1.2%,高于周三的1.0%.一年後料升至1.3%.三个时段的预估值较7月调查结果均下调约10-15个基点.

由于外界长期预测日本央行将维持近零利率最少到2013年,因此对于三个月日圆Libor的预测没有变化.(完)